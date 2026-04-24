彩りも栄養も◎！お弁当作りの救世主「チーちく」と「SURIMI」活用術【画像で見る】切って入れるだけ！お弁当が華やかに「4種のチーズ チーちく（R）」4月に入り、お弁当を作る日々が始まったという方も多いのではないでしょうか。早起きしておかずを調理して、お弁当箱に詰めて…と、毎朝バタバタですよね。本当にお疲れ様です！お弁当に入れる食材といえば、汁気が出なくて傷みにくく、さらに彩りが良くて栄養面もばっちり！の優