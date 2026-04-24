忙しい朝の救世主！お弁当の「彩り・栄養・スキマ」問題を解決してくれる優秀食材とは
【画像で見る】切って入れるだけ！お弁当が華やかに「4種のチーズ チーちく（R）」
4月に入り、お弁当を作る日々が始まったという方も多いのではないでしょうか。早起きしておかずを調理して、お弁当箱に詰めて…と、毎朝バタバタですよね。本当にお疲れ様です！
お弁当に入れる食材といえば、汁気が出なくて傷みにくく、さらに彩りが良くて栄養面もばっちり！の優秀食材を選びたいもの。そこで今回は、普段の食卓はもちろん、お弁当にも大活躍してくれる紀文の2つのアイテムをご紹介します。
ひとつ目は、おなじみ「チーちく（R）」のチーズがよりリッチになった「4種のチーズ チーちく（R）」です。白身魚のすり身とチーズの三層構造になっていて、すり身の間にチーズがぐるりと巻き込まれており、ちくわのぷりぷり食感ととろりとしたチーズのハーモニーが口の中で楽しめます。
カットしてお弁当に入れると、茶色くなりがちなおかずエリアで貴重な「白色」として活躍してくれるだけでなく、おかずとおかずのスキマにぎゅっと詰めるのにも便利なんです。魚とチーズの栄養を手軽に摂れるのも、ありがたい存在ですよね。
新発売の「4種のチーズ チーちく（R）」は、チェダー、ゴーダ、ブルーチーズ、カマンベールの4種のチーズの風味が味わえる一品。さっそくお弁当に入れてみたところ、ちょっと大人っぽいリッチなチーズの風味が、お弁当箱の中でよい味のアクセントになりました。もちろん、ワインやビールなど夜のお酒のおつまみにもばっちりです。
■おつまみにぴったり！ふっくら食感の本格カニカマ「The SURIMI」
日本でおなじみの「カニカマ」ですが、実は今、海外ではヘルシーなシーフード「SURIMI」として人気が高まっているのをご存知ですか？
カニカマやちくわ、はんぺんなどに加工される「すり身」は、魚の身から皮と骨を取り除き、魚肉だけをすりつぶして作られた、日本古来のヘルシーフード。良質な魚のたんぱく質が手軽に摂れて、低カロリー・低脂質な点やそのおいしさが、美食の国フランスをはじめ海外でも高く評価されているんです。
「The SURIMI」は、サステナブルなアラスカ産スケソウダラを100％使用。そのままいただいてみると、これまでのカニカマのイメージを覆すような、繊細にほどける繊維感とぷりぷりとした食べ応えに驚きます。
そのままおつまみとして楽しむのも良いですが、マヨネーズ系の味との相性も抜群。スパゲッティサラダと合わせてみたところ、いつもの副菜がぐんとグレードアップしました。白ワインのお供にぴったりです。
保存や使い勝手にもこだわった便利な「分包タイプ（個包装）」なので、パックを開けるだけで手軽にお魚のたんぱく質が摂れるのは本当に助かります。鮮やかな「赤色」がお弁当の彩りにもうれしいですね。
紀文からはこのほかにも、ワンハンドでお魚のたんぱく質が摂れる「SURIMI BAR」も登場しています。すり身ならではのぷりぷりとした食感が楽しめますよ。
お弁当作りやパパッと用意したいおつまみにぴったりの「4種のチーズ チーちく（R）」と「The SURIMI」。ぜひ、毎日の食卓やお弁当に取り入れて試してみてくださいね！
文＝レタスクラブ編集部Y