「そんな重ねて奏でないでほしい!」――がんで余命3カ月を宣告され、さらに妻の不倫と遺産問題に直面する“サレ夫”を演じた白洲迅が、ドラマ会見で役柄への思いや作品の見どころを語った。白洲迅○白洲迅、悲劇だらけの役柄に本音「重ねて奏でないでほしい!」テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』(24日スタート 毎週金曜23:15〜24:15)の放送直前会見が23日、同局内で行われ、白洲、桜井日奈子、庄司浩平、新川優愛、