松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が開幕する。昨年、2年ぶりにガールズグランプリ出場を果たした久米。「あまりうまくかみ合っていないですね…」と話す通り、今年はここまで3Vと実力を考えれば物足りない。ただ、ここまではさらに強くなるため、乗り方や自転車などを試してのもの。前回の取手（1、1、3着）も「Lサイズの自転車を試してみた。ただ、乗り慣れていない