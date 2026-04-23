2016年4月の熊本地震の発生から10年が経過しました。 ＜画像を見る＞負債額の大きい倒産10件 民間の調査会社（東京商工リサーチ）の最新のまとめによりますと、今年3月末までに全国で発生した「熊本地震関連」の倒産は、累計で74件に上ることが分かりました。 負債総額は335億8300万円となっています。 2011年の東日本大震災では、発生から10年で約2000件の関連倒産が発生したことと比較すると、熊本地震の影響による倒