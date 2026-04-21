夏に恋しくなる、ひんやりとした和菓子の時間♡たねやから、滋賀県土山町の抹茶を贅沢に使った新作涼菓が登場します。長年愛されてきた定番の本生羊羹と寒天に、香り高い抹茶を“かけて楽しむ”新しいスタイル。素材の魅力を存分に引き出した、夏だけの特別な味わいに注目です。涼やかで上品なひとときを演出する、新作スイーツの魅力をご紹介します♪ 土山抹茶が引き立てる贅沢な味わい 滋賀県甲賀市土山町で育