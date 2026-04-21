キーマカレーとドライカレーの違いは？【画像を見る】キーマカレーとドライカレーの違いは食材？ほかには何が違うの？カレーの中でも、具材が細かく、ご飯によく絡むキーマカレーは、子どもから大人まで大人気のメニューですよね。でも、見た目がよく似ているドライカレーとの違いについて、「実はよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか？そこで、キーマカレーの基本の定義から、名前の由来、そして混同されがちな