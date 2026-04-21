ブラジルの規制当局がAppleとGoogleに「アプリストアで提供される賭博アプリで年齢制限が正しく行われていない」と通知

ブラジルの規制当局がAppleとGoogleに「アプリストアで提供される賭博アプリで年齢制限が正しく行われていない」と通知