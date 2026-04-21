今年3月、ポートアイランドにあるバンドー神戸青少年科学館が第2期リニューアルを終え、神戸の最先端技術や企業の取り組みを学べる展示や、工作・実験の体験機能が充実しました。今回のリニューアルでは、館内の分かりにくさを解消するために展示室の配置を見直し、5つのエリアに再編されました。複数のフロアを移動する必要のあった動線が整理されたことにより、スムーズに館内を回れるようになったとのこと。実験室や工作