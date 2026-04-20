【モデルプレス＝2026/04/20】ファミリーマートでは、札幌で人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」と初コラボ。同店監修品とリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、4月21日より順次、全国のファミリーマート約16,400店舗で販売する。【写真】行楽のお供にもぴったりなサンドイッチ5種◆ファミマに札幌の人気店「サンドリア」監修商品が登場1978年創業の「サンドリア」は、常