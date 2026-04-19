ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは4月14日、ユニオンゲートグループが展開するBRIEFING（ブリーフィング）とのコラボレーションにて「PACKABLE 2WAY PACK（パッカブル 2WAYパック）」をオンラインストアにて限定発売しました。第5弾となる今回は、折りたたんで持ち運べるパッカブル仕様と高い収納力を備えた、バックパックを2色展開します。特集ページ：https://x.gd/8bSLB■日常から旅までをシームレスにつなぐ一品“真の