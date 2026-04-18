登山をしている最中に、明らかに軽装な人とすれ違うこともあるようです。山の怖さを知っていたら、声をかけずにはいられませんよね……。今回は、登山デートをしていたカップルと出会った人のエピソードをご紹介します。お前一人で登ってろ「私は山登りが趣味。ある日の休日、下山していたら、反対側からカップルが登ってきました。彼氏の方は登山用の服装だったけど、彼女はまさかのヒールにペラペラの上着。彼女は不機嫌そうな顔