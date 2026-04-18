ファミリーレストラン「ジョナサン」は、2026年4月16日から6月10日まで初夏ジョナの新メニューとして"ハーゲンダッツスイーツ"を販売しています。クッキー＆クリームを使ったご褒美スイーツハーゲンダッツのクッキー＆クリームと、アールグレイゼリーを使ったスイーツが登場。インパクト大な高さ約30cmのパフェをはじめ、自家製プリンのサンデーやバスクチーズケーキなどの多彩なラインアップで、ハーゲンダッツのいろいろな味わい