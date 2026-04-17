●気象庁は最高気温が40度以上の呼び方について「酷暑日」に決定したと正式発表●あす18日(土)は午前を中心ににわか雨。折り畳み傘が活躍●あさって19日(日)は5月中旬並みの陽気。外出時は水分補給を意識しましょう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう17日(金)、気象庁は最高気温が40度以上の呼び方について「酷暑日」に決定したと発表しました。天気予報の中であまり出てほしくない言葉ではありますが、これから「酷暑日」という言