【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』（5月4日リリース）より、メンバーのRUKA、RORAの個人ビジュアルが公開された。 ■ふたりの存在感と自信に満ちた魅力が際立つ仕上がり ASA、CHIQUITAに続く、個別ビジュアルポスター第2弾としてRUKAとRORAが登場。 公開されたビジュアルは、ふたりの存在感と自信に満ちた魅力が際立つ仕上がり。RUKAはツイン