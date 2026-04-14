NHK Eテレの子ども向け番組「みいつけた！」で4代目スイちゃんとして人気を博した元子役で俳優の増田梨沙さん（12）が4月13日までにインスタグラムを更新。中学校入学を報告し、ネット上で話題となっている。【写真】「中学校に入学しました」元子役の最新ショットに驚く人続出増田さんは「中学校に入学しました」と報告し、制服姿で桜を見つめる近影を公開。「新しい学校新しいクラス最初はドキドキしててなかなか友達に話