支持率の低下に苦しむアメリカのトランプ大統領は、ホワイトハウスにハンバーガーのデリバリーを注文し、「ある政策」の成果をアピールしました。ホワイトハウスにマクドナルドのハンバーガーを届けにやってきた配達員。ドアを開けて商品を受け取るのはトランプ大統領です。配達員「ご注文の商品です、大統領」トランプ大統領「いいね。演技ではないみたいだろう？」配達員「お好きなものばかりです」トランプ大統領「良い仕事をし