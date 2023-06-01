プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ」 「セロリの佃煮」 「タケノコとワカメのスープ」 の全3品。 キャベツの甘みを楽しめる春巻きに、セロリの佃煮とタケノコとワカメのスープを添えた春満載の献立です。【主菜】豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ ©Eレシピ 調理時間：20分+冷やす時間 カロリー：893Kcal レシピ制