AWDモデルのシステム最高出力は381ps スバル・トレイルシーカー｜Subaru Trailseeker 新型トレイルシーカーは、ソルテラに続くグローバルBEV（バッテリーEV）ラインナップ第2弾となるミッドサイズSUV。ソルテラとトヨタbZ4Xが姉妹車であるのと同様に、こちらもトヨタとの共同開発によって生み出されたモデルで、2月25日に発売されたトヨタbZ4Xツーリングと基本構造を共有している。