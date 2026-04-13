亀田製菓（新潟県新潟市）が、発売60周年のロングセラー菓子「亀田の柿の種」と発売50周年の「ハッピーターン」のダブル周年を記念して“両商品が入れ替わった”期間限定商品「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を4月20日に発売します。【えっ！】衝撃！柿の種にハッピーターンパウダーたっぷり！ハッピーターンのビジュアルは？亀田製菓は、両ブランドが共に周年イヤーを迎えることか