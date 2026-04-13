とちぎテレビ 任期満了に伴う栃木市の市長選挙が１２日告示され、新人同士による一騎打ちの選挙戦がスタートしました。 栃木市の市長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で新人の前の市議会議員の松本喜一氏（７０）と前の県議会議員の琴寄昌男氏（６４）です。 【松本 喜一氏】 午前９時半に栃木市大宮町の選挙事務所で行われた出陣式で、松本氏は支援者などおよそ８０人を前にマイクを握り、第一声