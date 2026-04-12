サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は12日、ホームでFC今治と対戦し、PK戦の末、勝利を掴みました。リーグ戦も後半戦、ホームで格上のJ2所属・FC今治と対戦しました。ツエーゲンは、前半から積極的に攻め立てるも相手の守備に阻まれ得点には至らず。試合は、両チーム10本以上のシュートを放つ攻撃的な展開となりましたが、キーパーの好セーブにも阻まれ、0ー0のままPK戦にもつれ込みました。ツエーゲンは1人