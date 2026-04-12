◇プロ野球パ・リーグ 西武2×-1ロッテ(12日、ベルーナドーム)西武が林安可選手のホームランでサヨナラ勝利。9回に同点打を放った源田壮亮選手が勝利のコメントをしました。源田選手は1点ビハインドの9回、2アウトランナー2人で打席がまわると、センター前へしぶとく落としガッツポーズ。あと1アウトで敗戦となる危機を救いました。源田選手は試合後、「とにかくランナーを返すことだけを考えてくらいついていきました。本当にいい