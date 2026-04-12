＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞28歳のキャメロン・ヤング（米国）がこの日、大会自己ベストとなる「65」をマーク。8打差あったローリー・マキロイ（北アイルランド）に追いついて首位タイに順位を上げた。「とてもいい気分だ。ここは本当に好きな場所。マスターズは今回で5回目だけど、来るたびに特別な場所だと感じる。土曜日に65を出せるなんて、文句の言いようが