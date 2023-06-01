大統領に就任し演説するミンアウンフライン氏＝10日（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権を率いたミンアウンフライン前国軍総司令官の大統領就任により10日発足した親軍政権は11日、インドのモディ首相やブルネイのボルキア国王がミンアウンフライン氏に祝意を示したと発表した。ミンアウンフライン氏は10日、大統領就任直後に首都ネピドーで中国代表や、タイなど東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国の代表と相次いで会