歌手の近藤真彦が10日、自身のインスタグラムを更新し、息子の“初めての車”が日産の初代「マーチ」になったことを伝えた。 【写真】初心者マークも似合う！初めての車はこうでないと 初心者マークを付けたマーチの画像を掲載。「やっぱりマッチのマーチからスタートですかね(笑）」とコメントした。 1つ前の投稿では、大きなリアウイングを装着した「NISMO」仕様の日産GT―R(