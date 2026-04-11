「スーパーフライ級１０回戦」（１１日、両国国技館）２１年世界選手権金メダリストでＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝は元世界２階級制覇王者のペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝は、偶然のバッティングによる負傷でゲバラが試合続行不可能となった。当初は２回２３秒で負傷引き分けと発表されたが、その後、無効試合（ノーコンテスト）に変更された。まさかの展開となった。プロ転向４戦目で迎