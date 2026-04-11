半袖姿や日傘を差して、満開を過ぎた桜の中を散策する人々＝１１日、小田原市内神奈川県内は１１日、高気圧に覆われて晴天となり、小田原市で２９・２度と７月中旬並みの暑さとなった。同市を含む県内全５地点で今年初の夏日（最高気温２５度以上）を記録した。海老名市で２７・５度、横浜市中区では２６・５度を観測。ともに２５・６度となった藤沢市と三浦市を含め、この４地点はいずれも６月下旬並みの気温となった。横浜地