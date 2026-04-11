声優の沢城みゆきが11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子沢城は、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員である萩原千速役を担当。千速役は2024年8月に亡くなった田中敦子さんから昨年末に引き継いだ。沢城は「