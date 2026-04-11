第三十九回『四国こんぴら歌舞伎大芝居』（26日千穐楽）の金比羅宮成功祈願祭 お練りが9日に行われ、中村雀右衛門さん（70）、尾上松緑さん（51）をはじめ、同公演に初出演する坂東巳之助さん（36）らが出席しました。『四国こんぴら歌舞伎大芝居』が行われるのは、香川県仲多度郡琴平町にある『金丸座』。1835年に建てられた、現存する日本最古の芝居小屋で、国の重要文化財に指定されています。公演は1985年から開催され、四国路