第三十九回『四国こんぴら歌舞伎大芝居』（26日千穐楽）の金比羅宮成功祈願祭 お練りが9日に行われ、中村雀右衛門さん（70）、尾上松緑さん（51）をはじめ、同公演に初出演する坂東巳之助さん（36）らが出席しました。

『四国こんぴら歌舞伎大芝居』が行われるのは、香川県仲多度郡琴平町にある『金丸座』。1835年に建てられた、現存する日本最古の芝居小屋で、国の重要文化財に指定されています。公演は1985年から開催され、四国路の春を告げる風物詩となっています。

セレモニーで巳之助さんは、「祖父も父も愛したこのこんぴら歌舞伎で、人生37年目にしてようやく出演させていただけること、本当に心からうれしく思っております。お練りの中でみなさまにいただいたエネルギーをしっかりと受け取って、あした（10日）からの公演精いっぱい頑張って、ご当地のみなさんに顔と名前をしっかり覚えていただけるように勤めたいと思います」と挨拶しました。

今回、上演される演目は、第一部が『傾城反魂香』と『身替座禅』。そして、第二部が『妹背山婦女庭訓』と映画『国宝』でも披露された『鷺娘』です。

演目について雀右衛門さんは、「今回のお役（杉酒屋娘お三輪）は、若い娘の役でございますので、精いっぱい若々しく、そしてお客様に喜んでいただけるような舞台を一生懸命勤めたいと思っております」と意気込みを語り、「（四国こんぴら歌舞伎大芝居への出演は）10回目でございますし、（雀右衛門を襲名し）今年で10年という節目の年に、こちらの“こんぴら”に来させていただけるのはありがたい」と話しました。

雀右衛門さんをはじめ、松緑さん、巳之助さん、坂東新悟さん（35）、市川男寅さん（30）、坂東亀蔵さん（47）、嵐橘三郎さん（81）が出演します。