厚生労働省は10日、75歳以上の約2千万人が加入する後期高齢者医療制度について、2026〜27年度の保険料を公表した。医療費に充てる分は、1人当たりの月額が全国平均で7989円の見込み。24〜25年度と比べて578円（7.8％）増える。高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増大などが影響した。少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援金」も別途、今月分から徴収される。26年度の1人当たりの月額は全国平均で194円と見込んだ。医