OpenAIが株主に宛てた手紙の中で、「大規模に計算資源に投資していたOpenAIが長期的には勝利する」と訴えていることが明らかになりました。Exclusive: OpenAI Highlights Massive Compute Advantage Over Anthropic to Investorshttps://taekim.substack.com/p/exclusive-openai-highlights-massiveOpenAI slams Anthropic in memo to shareholders as rival gains momentumhttps://www.cnbc.com/2026/04/09/openai-slams-anthropi