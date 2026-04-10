10日の小泉進次郎防衛大臣の記者会見で、日本企業によるウクライナのドローン企業への出資をめぐり、ロシア外務省が武藤駐ロシア大使を呼び出して抗議したことについての質問が出た。【映像】小泉防衛大臣が回答「国内に生産技術基盤、望ましい」記者が「無人機開発を手掛ける日本企業が、迎撃無人機を開発・製造するウクライナ企業に出資したと発表したことに関して、ロシア外務省が駐ロシア大使を呼び出し、抗議したことを明