きょうの日経平均株価はアメリカの株式市場の流れを受けて一時1000円以上値上がりしました。【映像】日経平均株価 一時1000円超値上がりきょうの日経平均は取引開始とともに値を上げ、上げ幅は一時1000円を超えました。市場関係者はアメリカの主要な株価指数が上昇した影響で、日本でも買い注文が優勢だと指摘しています。また、イスラエルによるレバノンへの攻撃をめぐり、協議が進展する期待感も相場を下支えしていると