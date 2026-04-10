9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、楽天戦でノーアウト満塁のピンチを無失点で切り抜けた日本ハム・玉井大翔について言及した。玉井は4−1の6回無死満塁のピンチでマウンドに上がると、伊藤裕季也を三ゴロに仕留め、続くボイトを遊併でスコアボードに0を入れ、ベンチに戻った。笘篠氏は玉井の投球について「インサイドのツーシームでサードゴロ、ボイトがポイントになると思う