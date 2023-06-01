米国とイランの停戦に不透明感も流れている中、今後発表されるデータで米インフレの急上昇が示された場合、ドルは再び上昇する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。 前日公表のＦＯＭＣ議事録では、委員らはイラン情勢に起因するエネルギーショックがインフレを押し上げると予想しており、物価上昇圧力が続く場合には、利上げに前向きな姿勢を示す委員が多いことが示された。 こうした点を踏ま