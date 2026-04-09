4月8日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2の準決勝1stレグにて、ガンバ大阪はホームでバンコク・ユナイテッド（タイ）と対戦し、0−1で敗れた。この試合は前半15分にDF中谷進之介がペナルティエリア内でハンドを取られPKを献上。先制を許し、さらには71分に相手の抜け出しに対応した中谷が再びVARからハンドを取られると、これがDOGSO（決定機阻止）判定で一発退場に。G大阪がその後も果敢に攻めるも1点が遠く、試合はそのまま終