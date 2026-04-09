俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。この日、自宅に来たアイドルグループのメンバーが、息子で俳優のいしだ壱成（51）に似ていると語った。石田は現在、家族とともに都内の地下1階、地上2階の賃貸住宅に在住。片付いていない、石田の寝室を片づけるために、アイドルグループ「Travis Japan」の中村海人と川島如恵留が呼ばれたもの。中村が「僕の家も結構、汚いんですよ…」と明