女優に吉川愛が８日までにＳＮＳを更新。アップショットが話題になっている。４日までに更新したインスタグラムに笑顔の顔文字を記すと、続けて「ｙｅｓｔｅｒｄａｙ」とつづり、イベントでのオフショットを公開した。ドアップのショットや全身のショットなど披露。大人可愛い雰囲気を演出した。この投稿には「あなたは私の憧れの人です」「おつかれまさ！！インスタで見てたけどほんとに可愛かった」（原文ママ）「かわい