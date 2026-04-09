孫興慜（ソン・フンミン、34）が長い沈黙を破った。今年初めてフィールドゴールを決めた直後に見せたパフォーマンスには「もう私の得点力にあれこれ言うな」というメッセージを込めた。米メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルス（LA）FCに所属する孫興慜は8日（韓国時間）、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで行われたクルス・アスル（メキシコ）との2026北中米カリブ海サッカー連盟チャンピオンカップ準々決勝ホ