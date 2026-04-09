宇宙船オリオンから記者会見するクック飛行士（左から2人目）（NASAの中継から）【ヒューストン共同】約半世紀ぶりの月周回を果たし、地球帰還に向けて飛行を続ける宇宙船オリオンから米国とカナダの宇宙飛行士4人が8日（日本時間9日）、記者会見した。クック飛行士は「次の乗組員にバトンを渡す」と述べ、今回のミッションで学んだことを次回以降の有人探査につなげていく考えを示した。米航空宇宙局（NASA）は、飛行士が宇宙