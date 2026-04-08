韓国語の可愛い発音の単語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「하트（ハトゥ）」の意味は？「하트（ハトゥ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、かわいいポーズとしてもよく使われるあの言葉です。「하트（ハトゥ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ハート」でし