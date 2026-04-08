フジテレビ「久保みねヒャダこじらせナイト」の久保ミツロウ・能町みね子・ヒャダインによるおしゃべり連載「久保みねヒャダこじらせ公論」。番組ライブ終了後に楽屋で交わされる、打ち合わせなしの雑談を収録しております。今回は2026年1月31日に開催されたこじらせライブの後のおしゃべり……の後半です。前回の「文章を書くのは難しい」という話からの続きです。（司会・構成◎前田隆弘）【写真】こじらせライブでは「止められ