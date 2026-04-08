ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月7日にスタートしたキャンペーンを紹介します。「クランキー」や「綾鷹」などの無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン"おトクが、止まらない 45周年大感謝祭"と題した今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、9つあります。1つめの対象商品は、ロッテ「ポップジョイ」の「ガーナ」「アーモンドチョ