ファミマの無料券が大量すぎ！4月7日から「午後の紅茶」「プリングルズ」「サッポロ一番」などが対象に。アプリ限定クーポン7種類も要チェック。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月7日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

「クランキー」や「綾鷹」などの無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

"おトクが、止まらない 45周年大感謝祭"と題した今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、9つあります。

1つめの対象商品は、ロッテ「ポップジョイ」の「ガーナ」「アーモンドチョコレート（カリッと香ばしアーモンド）」「リッチアーモンドチョコレート 春夏仕立て」「マカダミアチョコレート（カラメリゼ）」。

いずれか1個を購入すると、ロッテ「クランキー」の「ポップジョイ クランチチョコレート」「ポップジョイ ストロベリー」「ボールポップジョイ クッキー＆クリーム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ケロッグ「プリングルズ」の「うましおS缶」「サワークリーム＆オニオンS缶」。

どちらか1個を購入すると、「プリングルズ」の「コンソメ＆オニオンS缶」「スモーキーサワークリームS缶」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ブルボン「チョコあ〜んぱん袋」。

1個購入すると「シルベーヌバー」「濃厚チョコブラウニー」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、マースジャパン「スニッカーズ ピーナッツ」です。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、日清「カップヌードル ビッグ」各種（レギュラー・ミニカップ・PROシリーズを除く）。

1個を購入すると、ファミマル「背脂風中華そば」「濃厚札幌味噌」「濃厚旨辛担々麺」「コク旨博多豚骨」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、サンヨー食品「サッポロ一番 リュウジ監修 世界で一つの爆旨にんにく」です。

1個購入すると、「サッポロ一番」の「しょうゆ味」「みそラーメン」「塩らーめん」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、サントリー「サントリー天然水」（550ml）。

1本購入すると、「グリーンダカラ やさしい麦茶」（680ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

8つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹」（各650ml）、「爽健美茶」（600ml）です。

いずれか1本を購入すると、「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

9つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「ミルクティー」「レモンティー」「ストレートティー」（各500ml）。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

引換期間は、いずれも4月14日7時から20日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 PURE GREEN」（600ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、モンテリーズ「クロレッツ ビッグフルーツ」の「シトラスミントパウチ」「パッションフルーツパウチ」です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも4月14日から20日まで。

ファミペイで大量のクーポンを配信中

【午後の紅茶 FRUITS＆ICE TEA50円引き】

4月7日から20日までの期間、キリン「午後の紅茶 FRUITS＆ICE TEA 白ぶどうとレモン」に使える50円引きファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【調製豆乳／無調整豆乳20円引き】

4月7日から27日までの期間、キッコーマン「調整豆乳」「おいしい無調整豆乳」のどちらか1個に使える20円引きファミペイクーポンを配信しています。

【どん兵衛50円引き】

4月7日から27日までの期間、日清「どん兵衛」の「きつねうどん」「天ぷらそば」「特盛きつねうどん」「特盛天ぷらそば」「鬼かき揚げうどん」「特盛鬼かき揚げうどん」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【じっくりコトコトこんがりパン／超盛ベーカリー／BISTRO仕立て50円引き】

4月7日から5月4日までの期間、「じっくりコトコトこんがりパン」の「濃厚コーンポタージュ」「濃厚かぼちゃポタージュ」、「じっくりコトコト超盛ベーカリー」の「たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」「あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」、「じっくりコトコトBISTRO仕立て デミグラススープ」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【リポビタンD／リポビタンファイン50円引き】

4月7日から5月4日までの期間、「リポビタンD」「リポビタンファイン」のどちらか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【リポビタンゼリー60円引き】

4月7日から5月4日までの期間、「リポビタンゼリー」の「パフォーマンス」「エナジー風味」のどちらか1個に使える60円引きファミペイクーポンを配信しています。

【キューピーコーワ50円引き】

4月7日から5月11日まで、「キューピーコーワ」の「αドリンク」「iドリンク」「ヒーリングドリンク」のいずれか1本に使える50円引きのファミペイクーポンをアプリで配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ