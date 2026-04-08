7日、県庁の敷地内にあるケヤキの木の大きな枝が折れました。ケガ人や施設への被害はありませんでした。■倒木を切る音8日朝、県庁では折れたケヤキの枝の撤去作業が行われていました。場所は、県庁本館南側にある「県庁の森」で、7日午後4時前に発生しました。県では強風が原因とみています。ケガ人や施設への被害はありませんでした。今年2月の樹木の点検では、異常はなかったということです。今後、ほかの樹木の緊急点検を実施