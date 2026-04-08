6回まで1失点の快投も7回先頭の岡本に二塁打を浴びた【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦で7回途中5安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（1敗）を挙げた。防御率2.50。試合後に報道陣の取材に応じ、「ベシアに助けられました」と話した。山本は初回先頭から3者連続三振の立ち上がり。2回は4番のサンチェスに右越えの二塁打を浴びる