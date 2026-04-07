パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝1stレグのリヴァプール戦に向けた前日会見に出席した。7日、フランスメディア「ル・パリジャン」が指揮官のコメントを伝えている。昨シーズンのCL王者PSGは、CLラウンド16のチェルシー戦で2戦合計8−2と、力の差を見せつけ準々決勝進出。次のラウンドでは、昨シーズンのラウンド16で死闘を繰り広げたリヴァプールと対戦す