元楽天監督の大久保博元氏（59）が、自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。ドジャース・大谷翔平投手（31）がナショナルズ戦で“くり抜きバット”を使用した理由を考察した。大久保氏は「バットの先端をくり抜いているってどういうことか解説したい」と切り出した。5日（日本時間6日）のナショナルズ戦の第2打席で2試合ぶりとなる2号ソロを放ったときは、1打席目と形状が異なる先端をくりぬいたバットを使用して